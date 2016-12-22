В Тамбовскую область пришел «гонконгский» грипп

Тамбов, , 12:40 — REGNUM В Тамбовской области зафиксировано восемь случаев «гонконгского» гриппа, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора. Во всех случаях вирус лабораторно подтвержден. Заболевшие есть в Тамбове, Мичуринске, Тамбовском и Первомайском районах.

В целом же ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе напряженная. За неделю в больницы обратились 7,7 тысячи человек. Показатель заболеваемости составил 71,1 на каждые десять тысяч населения. При этом пока уровень заболеваемости в регионе ниже эпидемпорога на 9,7%.

«В Тамбове зарегистрировано 3816 случаев заболевания, показатель заболеваемости составил 136,1 на 10 тыс. населения, что на 8,8% больше показателя прошлой недели и на 20,7% ниже порогового показателя», — говорится в сообщении управления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, случаи заболевания «гонконгским» гриппом есть и в других регионах ЦФО. К примеру, во Владимирской области уже 14 заболевших, в Брянской — 6. При этом в большинстве регионов уже превышен эпидемиологический порог. К примеру, в соседней Рязанской области — на 6,1%, а во Владимирской — почти на 48%.