Четверг, 22 Декабря 2016 года
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В Петербурге появился портрет Героя России, погибшего в Пальмире

Общество
Портрет Александра Прохоренко завершил триптих в тиле граффити
Александр Прохоренко. Фото группы «Вечерний Металлострой»
Иллюстрация: Https://vk.com/vechmet
Александр Прохоренко. Фото группы «Вечерний Металлострой»

Санкт-Петербург, 22 Декабря 2016, 12:35 — REGNUM  Портрет офицера спецназа Александра Прохоренко, погибшего в марте 2016 года при штурме сирийской Пальмиры, появился в поселке Металлострой Колпинского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в местной группе в соцсети.

Ранее в этом же поселке в стиле граффити на трансформаторной будке были нарисованы портреты Героя ДНР Арсена Павлова (Моторола), погибшего в Донецке в результате теракта, и Героя России Магомеда Нурбагандова, убитого боевиками в Дагестане летом 2016 года и обессмертившего себя словами «Работайте, братья!».

«Закончен третий портрет на подстанции у дома 21 по Железнодорожной ул. Остались небольшие штрихи», — сообщили в соцсети инициаторы появления трех портретов.

Напомним, 25-летний офицер российского спецназа в Сирии, авианаводчик, старший лейтенант Александр Прохоренко, окруженный террористами, героически погиб, вызвав удар авиации на себя. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Александру Прохоренко было посмертно присвоено звание Героя России. Он был похоронен 6 мая в Оренбургской области, в своем родном селе Городки.

Портреты Моторолы и Нурбагандова ранее неоднократно подвергались актам вандализма, однако были полностью восстановлены уличными художниками.

Читайте ранее в этом сюжете: Вандалы испоганили свастикой портреты Моторолы и Нурбагандова в Петербурге

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