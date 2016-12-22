Скандальное дело уральских пайщиков «Бухты Квинс»: слухи и факты

Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM В Екатеринбурге известный уральский бард Александр Новиков намерен дать пресс-конференцию. Он собирается озвучить свою позицию по скандальному уголовному делу об обманутых пайщиках кооператива «Бухта Квинс», членом которого он является сам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила руководитель пресс-центра одного из информагентств в Екатеринбурге Екатерина Градобоева, встреча назначена на 23 декабря 10:00 в пресс-центре информационного агентства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело об обманутых пайщиках кооператива было возбуждено год назад. Речь идёт о 65 участниках коттеджного кооператива, которые вложили порядка 150 миллионов рублей, но дома им так и не были представлены. Строительство началось в 2008 году. Финансирование осуществляли ООО Группа Компаний «Домбери» и кооператив «Бухта Квинс». Однако в 2011 году строительство объектов на участке прекратилось. Участники кооператива винят в этом уральского барда и его компаньонов. Сам Александр новиков утверждает, что является рядовым членом кооператива и вложил в проект 50 миллионов рублей, а также земельный участок более четырёх гектаров. Прокурорская проверка, организованная по заявлению пайщиков вылилась в уголовное дело, которое долгое время оставалось бесфигурантным, а Александр Новиков проходил как свидетель.

Однако 19 декабря текущего года в рамках расследования был задержан бизнес-партнёр уральского барда, бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Уже 21 декабря суд должен был избрать меру пресечения для подозреваемого в мошенничестве бывшего чиновника, но арест был продлён на 48 часов, и заседание суда было перенесено на 23 декабря.

В свою очередь, появилась информация о том, что Александр Новиков был вызван на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области сегодня 22 декабря. Также в СМИ появились предположения, что допрос может кончиться арестом барда. Более того вчера 21 декабря появились слухи о бегстве Александра Новикова из России. Однако позже стало известно, что он не только ни от кого не скрывается, но и намерен выступить с заявлением по поводу сложившейся ситуации на пресс-конференции.

Как бы то ни было, на данный момент информации об отмене предстоящего брифинга ни от самого барда, ни от его помощников не поступало.

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