Ашот Погосян, , 14:32 — REGNUM

Одна из героинь проекта ИА REGNUM «Люди России» актриса Кристина Маранды жестко раскритиковала талантливых актеров и режиссеров, занимающихся съемками свадеб и развлечением гостей (Талант — тамада на свадьбе: Как великий театр умирает в клоунаде за деньги).

Даниэль Рон — организатор свадеб. Что чувствует он? Звучит ли в унисон состояние его души с помпезными торжествами, которые он устраивает? Что для него важнее — истинная дружба или любовь, которая на нынешних свадьбах встречается так же редко, как и настоящая дружба в бытовой суматохе.

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