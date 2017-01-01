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Словом 2016 года стала «демократическая сосиска»

Общество
Словосочетанием «демократическая сосиска «в Австралии стали называть сосиски на гриле, которыми угощают на избирательных участках в день выборов
Сосиски
stux
Сосиски

Канберра, 1 Января 2017, 11:00 — REGNUM  Австралийский национальный словарный центр выбрал слово года, им стало словосочетание «демократическая сосиска», сообщает телеканал ABC.

По словам главы центра Аманды Логезен, это словосочетание — лучшее, что могло появиться в 2016 году, который стал богат на события в политике и предвыборных кампаниях.

Словосочетанием «демократическая сосиска «в Австралии стали называть сосиски на гриле, которыми угощают на избирательных участках в день выборов. Оно появилось в 2012 году, но стало активно распространяться в ходе федеральных выборов в парламент 2 июля 2016 года.

Теперь словосочетанию, ставшему популярным благодаря соцсетям, будет посвящена отдельная словарная статья, также оно пополнит справочник, в котором уже более 16 тысяч исключительно австралийских обозначений.

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