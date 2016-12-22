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В Барнауле инвалидам живется не слишком комфортно

Общество
Это выяснили активисты общероссийского народного фронта в Алтайском крае, проинспектировав объекты, отремонтированные и оборудованные в Барнауле по программе «Доступная среда» на 2016-2020 годы
1 / 7 Алтайские активисты ОНФ выявили недоступные для инвалидов объекты
Иллюстрация: ОНФ
Алтайские активисты ОНФ выявили недоступные для инвалидов объекты

Барнаул, 9 Декабря 2016, 12:44 — REGNUM  Светофор-«обманщик», заснеженный пандус и другие малоприятные для инвалидов вещи обнаружили на барнаульских улицах активисты Общероссийского народного фронта, проинспектировав объекты, отремонтированные и оборудованные по программе «Доступная среда» на 2016−2020 годы. Это дало основание полагать, что людям с ограниченными возможностями в столице Алтайского края живется не слишком комфортно. Подробности сообщает пресс-служба ОНФ.

6 / 7 Алтайские активисты ОНФ выявили недоступные для инвалидов объекты
Иллюстрация: ОНФ
Алтайские активисты ОНФ выявили недоступные для инвалидов объекты

Первым на пути активистов встретился светофор со звуковым сигналом для слабовидящих людей, установленный на пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия.

«Он был установлен в октябре и до начала декабря не издавал звуков. Теперь его настроили так, что инвалид по зрению с трудом поймет, какую улицу можно переходить — сигналы раздаются одновременно в разных направлениях. Пока никто не пострадал, нужно настроить работу звукового сигнала по таймеру», — указали участники инспекции.

3 / 7 Алтайские активисты ОНФ выявили недоступные для инвалидов объекты
Иллюстрация: ОНФ
Алтайские активисты ОНФ выявили недоступные для инвалидов объекты

Также активисты обнаружили несколько непригодных к применению пандусов: никто не позаботился расчистить ото льда и снега входы в хирургический корпус детской городской клинической больницы №7 и в краевое управление по труду и социальной защите.

5 / 7 Алтайские активисты ОНФ выявили недоступные для инвалидов объекты
Иллюстрация: ОНФ
Алтайские активисты ОНФ выявили недоступные для инвалидов объекты

Вместе с тем, положительные изменения зафиксированы в городской поликлинике №1 (осенью там завершилась реконструкция пандуса, который год назад критиковали участники инспекции ОНФ). Член регионального штаба ОНФ, руководитель физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов Игорь Кузнецов, протестировав это сооружение зимой, отметил, что пандус не вызвал замечаний, но на крыльце он с трудом открыл тугую дверь. Не смог дотянуться и до кнопки вызова персонала. «Странным образом оборудована и парковка для инвалидов. Знак парковки закреплен на стене больницы и плохо просматривается с проезжей части», — заметили в ОНФ.

4 / 7 Алтайские активисты ОНФ выявили недоступные для инвалидов объекты
Иллюстрация: ОНФ
Алтайские активисты ОНФ выявили недоступные для инвалидов объекты

Пандус на входе в краевую научную библиотеку имени В.Я. Шишкова тоже подвергли тестированию (ранее краевые власти учли предложение активистов Народного фронта и включили его в перечень мероприятий по реализации программы «Доступная среда»). Выяснилось, что теперь пандус соответствует СНиПам, требованиям ГОСТа и не вызывает нареканий у маломобильных граждан. Однако замечания возникли к обустройству туалетной комнаты библиотеки: поручни вокруг раковин установлены так, что не всякий инвалид в кресле сможет дотянуться до крана.

5 / 7 Алтайские активисты ОНФ выявили недоступные для инвалидов объекты
Иллюстрация: ОНФ
Алтайские активисты ОНФ выявили недоступные для инвалидов объекты

В заключение общественники обратили внимание представителей краевых ведомств, реализующих программу «Доступная среда», на необходимость более четкой координации своих действий для своевременной актуализации программы. Также они рекомендовали разместить на сайтах ведомств реестры включенных в программу объектов по профилю каждого ведомства с указанием запланированных видов работ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с формированием доступной городской среды для людей с ограниченными возможностями существуют и в других регионах. Так, в Хабаровске ужасающее состояние пандусов на виадуке к железнодорожному вокзалу побудило местные власти создать специальный электронный реестр инвалидов и оказывать им адресную помощь. А на Сахалине инвалиду-колясочнику в отсутствие пандусов в доме, приходится спускаться с верхнего этажа через балкон при помощи самодельной лебедки.

Добраться до работы в инвалидной коляске предложили губернатору Приморья: люди с инвалидностью там также отмечают низкую доступность городской среды. Проблема, по мнению самих инвалидов, в том, что власти реализуют программу по созданию доступной среды для галочки, не прислушиваясь и не учитывая мнения тех, для кого она является жизненно необходимой.

Читайте ранее в этом сюжете: Недоступная среда: чемпион по велоспорту не одолеет пандусы для инвалидов

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Создание доступной среды для маломобильных групп населения
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