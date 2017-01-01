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«Яндекс» обнародовал рейтинг запросов за 2016 год

Общество
Среди мужчин главный интерес для пользователей сети составили избранный президент США Дональд Трамп, актер Леонардо Ди Каприо

Москва, 1 Января 2017, 10:34 — REGNUM  Компания «Яндекс» на своем официальном сайте сообщила о популярных интернет-запросах по итогам 2016 года. В списки попадали темы, которые в течение 12 месяцев вызвали у пользователей «Яндекса» наибольший всплеск интереса.

«Темы года — это люди, вещи и события, которые в уходящем году вызвали наибольший всплеск интереса пользователей Яндекса, то есть наиболее резкий рост числа поисковых запросов», — говорится в сообщении.

Так, темами-лидерами в категории «События в России и в мире» стали выборы в РФ и США, свиной грипп в РФ, допинговый скандал, крушение самолета в Ростове-на-Дону, убийство ребенка в Москве, конфликт в Нагорном Карабахе и вирус Зика.

Среди наиболее популярных женщин, информацию о которых чаще всего искали пользователи «Яндекса», оказались телеведущая Ксения Собчак, экс-участница программы «Дом-2» Ольга Бузова, жена нового главы Белого дома Меланья Трамп, актриса Марго Робби, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс.

Среди мужчин главный интерес для пользователей сети составили избранный президент США Дональд Трамп, актер Леонардо Ди Каприо, певец Сергей Лазарев, телеведущий Леонид Якубович, журналист Павел Шеремет.

В категории «Интернет» лидируют запросы про голосование за символы на российских купюрах, петиции на сайте Change.org, сервис для поиска автомобилей Autonum.info и новый дизайн ВКонтакте.

Среди наиболее популярных премьер года оказались новые модели iPhone, запущенное недавно Московское центральное кольцо, Renault Kaptur, «Брекзит», самовозгорающиеся Samsung Galaxy Note 7, аэропорт «Жуковский». Самыми популярными спортивными событиями — Олимпиада в Рио, Евро-2016, чемпионат мир (ЧМ) по хоккею.

Лидером в категории «Мемы» стали названия песен группы «Ленинград» — «Лабутены» и «В Питере пить».

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