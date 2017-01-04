«Телемедицина должна позволить врачам из РФ консультировать за границей»

Новое законодательство должно быть ориентировано не только на применение внутри России, считают в Госдуме

Москва, , 03:40 — REGNUM Российское законодательство в сфере телемедицины должно ориентироваться не только на применение внутри России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов.

«Наше законодательство (в сфере телемедицины) должно быть ориентировано не только на применение внутри России, но и давать возможность распространять наши наработки, технологии, знания на зарубежных рынках», — заявил парламентарий.

«Принимая закон о телемедицине должны позволить, во-первых, российским врачам легально проводить платные телемедицинские консультации за рубежом, опираясь в первую очередь на первом этапе на русскоговорящих иностранных врачей, окончивших советские и российские медицинские вузы. Это значит, мы практически будем реализовывать в России экономику знаний», — рассуждает депутат.

Кроме того задача нового законодательства — «российским производителям телемедицинских системных решений, технологий, мобильного и стационарного оборудования поставлять эти решения в страны СНГ, БРИКС, Евразийского экономического союза, занимаясь не только импортозамещением и активным наращиванием объемов российского экспорта».

По различным оценкам, объем мирового рынка телемедицинских услуг ежегодно растет на 25% и к 2025 году оцениваются во многие сотни миллиардов долларов, привел цифры Тумусов.