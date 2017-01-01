Назван самый популярный «вирусный» ролик на YouTube
На первом месте — ролик с караоке в автомобиле в исполнении певицы Адель
Москва, 1 Января 2017, 01:05 — REGNUM Портал CNET назвал самые популярные вирусные ролики 2016 года, опубликованные на YouTube. При составлении рейтинга использовала следующие критерии: количество просмотров, лайков и комментариев.
На первом месте — ролик с караоке в автомобиле в исполнении певицы Адель.
На втором месте — ананас, ручка и яблоко («Pen-Pineapple-Apple-Pen»), про которые спел японский комик Piko-Taro.
Замыкает тройку лидеров видео о гремучих змеях под названием «Что внутри змеи?». Также в топ-10 вошли ролик про Трампа, видео с Криштианом Роналду, а также с 12-летней участницей шоу America's Got Talent.
Общее количество просмотров видео из топ-10 составило 550 млн.
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