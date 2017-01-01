Назван самый популярный «вирусный» ролик на YouTube

На первом месте — ролик с караоке в автомобиле в исполнении певицы Адель

Москва, , 01:05 — REGNUM Портал CNET назвал самые популярные вирусные ролики 2016 года, опубликованные на YouTube. При составлении рейтинга использовала следующие критерии: количество просмотров, лайков и комментариев.

На первом месте — ролик с караоке в автомобиле в исполнении певицы Адель.

На втором месте — ананас, ручка и яблоко («Pen-Pineapple-Apple-Pen»), про которые спел японский комик Piko-Taro.

Замыкает тройку лидеров видео о гремучих змеях под названием «Что внутри змеи?». Также в топ-10 вошли ролик про Трампа, видео с Криштианом Роналду, а также с 12-летней участницей шоу America's Got Talent.

Общее количество просмотров видео из топ-10 составило 550 млн.