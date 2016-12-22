У коммунальщиков алтайского села Смоленское появилась бесплатная «рабсила»

Инвалид II группы из райцентра Смоленское бесплатно расчищает от наледи и снега один из мостов в селе

Барнаул, , 09:52 — REGNUM У коммунальщиков алтайского райцентра Смоленское появилась «бесплатная рабочая сила»: инвалид II группы Иван Вислогузов принес из дома ломик с лопатой и стал расчищать пешеходные дорожки на коммунальном мосту. При том, что сам он ходит по нему всего раз в неделю, — в храм на службу. Подробности сообщают «Вести-Алтай».

Решение взять на себя обязанности по расчистке Иван Вислогузов принял после того, как сам много раз падал на мосту: снег там никто не чистит, хотя нападало его прилично еще с осени. Вот Иван и задумался: «Быть может, власть не может найти людей, чтобы выполнять свои обязанности? Почему бы доброе дело не сделать ему?».

«Чтобы люди ходили, и не запинались, не убивались. Мало ли чего? Может, ключицу сломают, может, руку. Сам уже 8-й или 10-й раз падал», — пояснил инвалид.

Сельчане искренне удивляются поступку Ивана: мол, это мы должны помогать немощному человеку, а не он нам. Но Иван, тем временем, не ропщет.

«Он вообще жизнерадостный человек. Слышит порой разговоры знакомых: «то плохо, это, денег мало…» — и улыбается каждому прожитому дню. Простую истину он постиг в храме, куда пришел 20 лет назад. Сначала был пономарем: зажигал лампады, готовил облачение, протирал иконы — словом, поддерживал чистоту в храме. Сейчас поет в церковном хоре. Но руки по-прежнему просят работы», — сообщают «Вести-Алтай».

Иван Вислогузов поясняет: «просто моя душа хочет работать». Говорит, если бы был ленивый, то никогда бы не пришёл бы в храм. «У меня бы никакой связи не было с Господом. А меня господь привел, и я остался», — поясняет Иван Вислогузов.

По данным «Вестей», чистить коммунальный мост районные чиновники пообещали с 1 января. Пока же предлагают неравнодушному Ивану деньги за очистку мостовых дорожек. Но Иван брать их не стал, говорит «добрые дела — на то и добрые, чтобы делать их от чистого сердца».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в прошлом году гражданская инициатива по уборке снега была предпринята и в алтайском райцентре Тальменка. Устав ждать решения проблемы очистки дорог от местной администрации, более 10 активистов Общероссийского народного фронта и местных жителей, вооружившись ломами и лопатами, неоднократно чистили дороги, и даже покупали на свои деньги соль песок, чтобы обезопасить от травм пешеходов. Эта акция негласно получила название «Волшебный пендель»: пристыженные работники муниципалитета, после огласки в СМИ, устраняли недостатки.

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