Эпоха муниципальных выборов; Алтайизбирком обновился на треть; битва титанов; нищие возвращаются; зарплатная недостаточность; каменские депутаты — причина ЧС; «Партбилет на стол»; Сбербанк: издевательство по факту; в пику фастфудам; Gelendvagen и сено: обзор 28 ноября — 5 декабря 2016 года

Светлана Шаповалова, , 15:03 — REGNUM

Эпоха муниципальных выборов

Единый день голосования — 14 сентября 2017 года — определит в регионе новую муниципальную власть. Этой теме посвящена статья, опубликованная ИА «Амител» 5 декабря.

«В 54 городах и районах будет «разыграно» более семи тысяч мандатов. Еще в нескольких районах края пройдут выборы в селах, из которых потом будут делегированы депутаты для формирования районного собрания депутатов», — пишет информагентство и напоминает, что прямых выборов глав городов и районов в Алтайском крае нет уже несколько лет.

«Федеральный закон позволяет регионам менять правила игры и разрешать выборы, однако в регионе посчитали, что такая система удобнее. А вот от системы сити-менеджмента, не сразу и с боем пришедшей во все города и районы края, уже отказались. После выборов 10 сентября 2017 года, которые пройдут в большинстве городов и районов края, главой муниципального образования будет только один человек — глава города / района)», — информирует ИА «Амител».

Алтайизбирком обновился на треть

В Алтайском крае полностью ИА «Банкфакс». В губернаторский пул вошли глава КИК прошлого созыва Ирина Акимова (ЦИК РФ рекомендовал ее вновь избрать председателем комиссии), адвокат Геннадий Гаврилин, сотрудница департамента внутренней политики крайадминистрации Виктория Земка, преподаватель БЮИ Павел Левин, сотрудник регионального Главуправления сельского хозяйства Юрий Лукьянов, помощник депутата АКЗС Людмила Михайлова, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» в Алтайском крае Евгений Суворов.

24 ноября в рамках очередной сессии краевого парламента утвердили своих «делегатов» в ряды КИК и депутаты. Ими стали главред «Алтайской правды» Генри Роор, директор Первомайского психоневрологического интерната Дмитрий Елагин, юрист Константин Шарабарин, выдвиженцы от коммунистов (Андрей Кривов) и эсеров (Алина Манухина), преподаватель АлтГУ Сергей Щеглов и нынешний секретарь крайизбиркома Анна Пономаренко (ее кандидатура предложена ЦИК РФ).

Ближайшая крупная кампания, которую предстоит провести новому составу КИКа — выборы представительных органов власти в алтайских муниципалитетах в сентябре 2017 года. Также на период работы избиркома выпадают кампании по выборам президента России (март 2018 года), губернатора Алтайского края (сентябрь 2019 года), депутатов Госдумы и АКЗС (сентябрь 2021 года).

Выборы-1986: битва «титанов»

Газета «Алтайская правда» в своем «живом архиве» опубликовала любопытный обзор о том, какими были губернаторские выборы в регионе образца 1996 года. «Как недавно шли «ноздря в ноздрю» Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, так и 20 лет назад не на шутку бились председатель краевого законодательного собрания Александр Суриков и действующий губернатор Лев Коршунов. В прошлом два строителя. Третьим кандидатом был Петр Акелькин. Было еще четыре кандидата, но основными были эти», — вспоминает шеф-редактор газеты Олег Купчинский.

По его словам, в начале 1996 года произошло событие, оказавшее серьезное влияние на будущие губернаторские выборы.

«Под занавес» Законодательное собрание первого созыва приняло норму, в соответствии с которой губернатором не может быть человек, не проживавший на территории края в течение года непосредственно перед выборами. По мнению ПолитСибРу, эта норма принималась под Александра Назарчука, который в январе был отправлен в отставку с поста министра сельского хозяйства России и заявил о возвращении в край.

Назарчук был известным, популярным и влиятельным на Алтае политиком и не скрывал намерений баллотироваться в губернаторы, но введенный законодателями ценз оседлости заставил его отказаться от своих планов. Будущее показало, что напрасно: Верховный суд РФ отменил решение Курской областной избирательной комиссии, которая на основании аналогичного ценза оседлости, введенного в регионе, отказала в регистрации бывшему вице-президенту РФ Александру Руцкому. В результате Руцкой был избран губернатором.

В Алтайском крае тогда победил Александр Суриков, обогнав Льва Коршунова всего на в 3, 2% голосов. А спустя 8 лет Сурикову этих же 3% не хватит для победы над Михаилом Евдокимовым. После поражения на выборах два года проработает помощником полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе, при этом курируя Алтайский край. В 2006 году будет назначен послом России в Республике Беларусь.

Нищие возвращаются

О нападении нищего на ребенка 2 декабря пишет газета «Бийский рабочий» (БР). «Елена Акимова живет в районе табачки. Дочка-первоклассница проявила инициативу, выпросив у мамы возможность самостоятельно сходить в магазин. Список покупок минимальный: хлеб да молоко. У магазинчика торговой сети, прислонившись к дверям, сидел мужчина с большим плакатом. Частые посетители видели его здесь не раз, уже даже как-то привыкли. Девчонку вид неопрятного дяди насторожил, собравшись с силами, маленькая покупательница храбро пошла к двери, но мужчина схватил ребенка за руку, громко прокашлялся и хриплым голосом потребовал от первоклашки 50 рублей. Девчонка вырвалась и убежала домой, где, как рассказывают близкие, ушел не один час, чтобы ребенок перестал рыдать от страха», — отмечает издание.

По данным «БР», долгое время людей, просящих милостыню, в Бийске можно было увидеть разве что у крупных торговых центров, а сегодня попрошайки осваивают новые форматы — магазины возле дома.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов уверен, что попрошайничество у магазинов можно ликвидировать только с помощью правоохранительных органов.

Зарплатная недостаточность

Власти региона подсчитали, что, если экономика продолжит развиваться по сегодняшнему сценарию, то к началу 2020-го заработная плата в Алтайском крае вырастет на 7%, до 25 тыс. 840 рублей. В реальном выражении, то есть с учетом того, что на нее можно приобрести, она станет больше лишь на 3,4%», — такой прогноз в статье «Зарплатная недостаточность: жители Алтая стали получать больше», посвященной бюджету-2017, опубликовал сайт ИА «Алтапресс» 2 декабря.

В целом, по оценке Главэкономики, до конца 2016 года номинальная зарплата возрастет сразу на 5% и составит 21 тыс. 94 рубля, — сообщила замначальника ведомства Вера Ельникова. По ее словам, к концу года этот показатель составит 98% к уровню прошлого года. «Но хотелось бы отметить, что в прошлом году этот показатель составлял 90% к 2014-му», — отметила чиновница.

Сайт напоминает, что летом 2016 года Алтайский край получил из федеральной казны 434,4 млн рублей для сбалансированности регионального бюджета. Эти деньги направили в города и районы, а также в краевые учреждения. Правда, не все эти средства пошли на зарплаты. Меньше всего досталось работникам учреждений культуры, из которых 70% — муниципальные. Причем, по данным краевой организации профсоюза работников культуры, зарплаты в культуре падают уже второй год.

Работники за 9 месяцев 2016 года в среднем получали 12,5 тыс. рублей, или 65,9% от средней зарплаты по региону. Это на 10% ниже прошлогоднего уровня. В управлении по культуре с этим не спорят. Виной всему стала система оплаты труда, заложенная в 2010—2013 годах. Она сформировала должностные оклады от 3,5 тыс. до 6,5 тыс. рублей.

«Профсоюзы отмечают и такую проблему: оптимизация в учреждениях проходит, средства высвобождаются, но на повышение зарплат они не идут. Финансирование просто уменьшается», — пишет «Алтапресс». Начальник отдела экономики и финансового обеспечения управления по культуре Николай Жилин подтвердил, что такие случаи есть. При этом он предрек муниципалитетам новую волну оптимизации. По его словам, управление по культуре уже получило письмо Минкульта, согласно которому дорожная карта должна быть скорректирована. По новым данным, в 2017 году соотношение доходов работников культуры должно составлять 90% к средней зарплате по региону, в 2018 году уже 100%.

Каменские депутаты и ЧС

Газета «Каменске известия» 1 декабря сообщает о причинах, по которым в Камне-на-Оби объявляли режим ЧС.

По словам главного коммунальщика Каменского района Андрея Локтионова, 25 ноября разрыв по оплате за уголь перед поставщиком составил больше 10 млн руб. И поставщик отказался отпускать уголь. На оперативном совещании с участием представителей МУП «Теплосеть г. Камень-на-Оби», администрации района и местных депутатов вопрос решить не удалось — разговор об изыскании источника финансирования для запаса угля постепенно перерос в анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП «Теплосеть».

»Проекты решений ГСД и РСД о внесении изменений в бюджет поселения г. Камень-на-Оби и Каменского района, предусматривающие выделение денежных средств для создания резервного запаса угля в сумме 17 миллионов рублей, которые могли изменить напряженную ситуацию в городе, депутатами не приняты. Депутаты посчитали, что нет необходимости тратить бюджетные деньги на уголь, кто-нибудь все равно поможет (краевые власти или кто-то еще)», — пояснил Андрей Локтионов. Тогда, по его словам, и было принято решение объявить режим ЧС, что позволило из собственных источников комитета по ЖКХ создать запас угля на 4,2 млн руб. (2047 тонн).

«В выходные все котельные работали в штатном режиме и в дальнейшем срывов с подачей тепла мы не допустим», — подчеркнул коммунальщик.

Напомним, 13 марта 2016 года состоялись выборы депутатов Каменского городского Совета депутатов Каменского района Алтайского края первого созыва и досрочные выборы депутатов Каменского районного Собрания депутатов Алтайского края седьмого созыва. Их проведение обусловлено происходящими преобразованиями с целью создания единого муниципального образования Каменский район с административным центром в городе Камень-на-Оби. «Мы впервые будем в оппозиции», — констатировал секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Трофимов, комментируя итоги этой кампании. Дело в том, что большинство мандатов взяли «справедливороссы».

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Поэтому очевидно, что в истории с объявлением ЧС новоизбранные депутаты сыграли одну из главных «скрипок».

«Партбилет на стол»

О том, за какие речи экс-лидер алтайских коммунистов Сергей Юрченко может партбилет на стол положить, 5 декабря сообщает ИА «ПолитСибРу».

«Причиной для исключения Сергея Юрченко из партии может стать отношение к нему председателя партии Геннадия Зюганова. Экс-лидер алтайских коммунистов подписывал письма с критикой Зюганова, а Зюганов к критике относится очень болезненно», — отмечает информагентство.

Известно, что письмо распространялось в начале 2015 года, оно было подписано тремя руководителями региональных отделений, в том числе Сергеем Юрченко. В документе излагались жалобы на внутреннее состояние партии и ослабление электоральных позиций.

«Очевидно, решение по Юрченко в ЦК назрело давно, но было отложено в связи с выборами. По данным инсайдеров, в крайкоме уже знают о решении федерального руководства и готовы в ближайшее время рассмотреть «личное дело» Юрченко», — пишет «ПолитСибРу».

Между тем, сам Юрченко к своему возможному исключению из КПРФ относится скептически. Он потерял пост первого секретаря крайкома, но остался членом ЦК КПРФ. По его словам, исключить его из партии будет крайне сложно. «Нужен какой-то серьезный партийный проступок, а за мной таких не числится», — пояснил коммунист.

Сбербанк: издевательство по факту

Сайт газеты «На земле Троицкой» 5 ноября опубликовал наблюдения корреспондента Виктора Рябова за работой сотрудников Сбербанка на выездном обслуживании в селе Горновое. Статья озаглавлена «По инструкции — правильно. А по факту — издевательство» и описывает неприглядную картину, как жители села, в ожидании своей очереди в передвижной пункт кассового обслуживания (он работает в селе всего несколько часов, приезжая к центру села, — прим. ИА REGNUM ) стоят на морозе и ветру.

Ситуацию усугубляет сибирский климат: в 30-градусный мороз и метели, которые регион пережил в конце осени, график работы бронированного автомобиля «Сбербанка» не всегда соблюдался. Особенно сложно было пожилым людям, которые ковыляли с окраин в центр, намереваясь получить пенсию, и уходили, закоченев, ни с чем.

«Ладно, если пенсионера, ожидающего автомобиль Сбербанка, кто-нибудь пустит погреться… А таких людей, как наш дедушка, в селах немало», — приводит довод Виктор Рябов. Он также напомнил, что раньше практически в каждом селе имелись свои отделения либо представительства банка. Сейчас же они в большинстве сел закрыты, и о том, что они когда-то существовали, напоминают только кое-где сохранившиеся вывески.

«Большинство глав сельских администраций в свое время активно выступало против закрытия представительств банка в селах, но, увы, «оптимизация» одержала победу над здравым смыслом. Руководители подразделений при закрытии оперкасс ссылались на политику головного банка, приказы, инструкции. Но инструкция — это всего лишь бумага, а речь идет об обслуживании людей! Если бы только работник центрального аппарата банка, писавший эти инструкции, сам постоял бы на тридцатиградусном морозе, дожидаясь «обслуживания», то ему в голову не пришла бы такая мысль!», — сожалеет автор. По его подсчетам, ежемесячные затраты на обслуживание Сбербанком села составляют более 20 тысяч рублей.

«А кто посчитает затраты нашего дедушки на лечение, если он, не дай Бог, заболеет, дожидаясь на морозе и ветру прибытия машины? Никто! А как отреагируют банки, если платеж в погашение кредита поступит с опозданием на две недели, — его сразу занесут в «черный список», причем не по вине заемщика! И во сколько обойдутся ему уплаченные пени и штрафы за несвоевременно осуществленный налоговый, к примеру, платеж?», — задается вопросом Виктор Рябов. По его словам, история, свидетелем которой он стал в Горловом, наблюдается повсеместно в селах района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 ноября жители региона пережили самый холодный день осени: температура воздуха опускалась ниже 45 градусов Цельсия. Метели с порывами ветра до 22−27 м/с регион пережил также 9 и 10 ноября.

В пику фастфудам

«Российская газета» 1 декабря опубликовала «вкусную» статью Сергея Зюзина о фестивале региональных продуктов в Барнауле, участниками которого стали новые компании, занимающиеся производством качественных сыров, хлебобулочных изделий, мясных деликатесов, знаменитой алтайской медовухи.

«Принимая решение о проведении таких форумов, мы изначально исходили из того, что Алтайский край как регион аграрный имеет все шансы быть одной из точек роста для слоуфуда («медленной еды»). Натуральные, качественные продукты — одно из конкурентных преимуществ региона, а движение сторонников такого питания растет во всем мире», — пояснил один из организаторов фестиваля Андрей Олишевский. Он выразил надежду, что участие в выставке поможет алтайским производителям увеличить объемы реализации своей продукции, найти необходимое оборудование, получить новые знания.

Наверное, одним из немногих минусов фестиваля стало время его проведения — будние дни, на которые пришлись сильные морозы. Тем не менее за три дня мероприятие посетили две с половиной тысячи жителей Барнаула и других городов и сел Алтайского края, а также Республики Алтай, Томска, Кемерова и Новосибирска, — пишет «РГ».

Gelendvagen и сено

Алтайские фермеры вполне освоились с немецким внедорожником Gelendvagen и успешно используют его потенциал там, где он больше всего нужен: в полях. Сайт программы «Вести» 1 декабря поделился видео о том, как в сентябре 2016 года крестьяне Шелаболихинского района вывозили сено с полей.

«Чтобы не мучить живых лошадок и не тратить зря ресурс сельхозтехники, которая, как известно, на вес золота, к перевозке приспособили автомобиль, который не жалко. Если вы все еще считаете, что это «элитный» внедорожник, то у суровых алтайских парней, по-видимому, на этот счет другое мнение», — отмечает сайт ex-roadmedia.ru.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, за счет освоения новых земель финансовое состояние организаций сельского хозяйства за последние два года существенно улучшилось. По данным регионального сельхозуправления, с прибылью намереваются завершить 2016 год более 93% сельскохозяйственных организаций. При этом рентабельность деятельности сельхозорганизаций превысит 20%.