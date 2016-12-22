Четверг, 22 Декабря 2016 года
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Бывший алтайский депутат-предприниматель оштрафован за мошенничество с НДС

Общество
За это преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, он получил также 4 года лишения свободы условно
На официальном сайте Алтайского краевого Законодательного Собрания до сих пор можно отыскать информацию о депутате Андрее Игошине
Иллюстрация: Сайт АКЗС
На официальном сайте Алтайского краевого Законодательного Собрания до сих пор можно отыскать информацию о депутате Андрее Игошине

Барнаул, 2 Декабря 2016, 09:23 — REGNUM  Следствию удалось доказать, что Андрей Игошин, являясь держателем контрольного пакета акций ОАО «Пава» (и фактически осуществляющий контроль за деятельностью общества), в 2009 году вступил в преступный сговор с генеральным директором «Пава» и реализовал схему незаконного возмещения НДС путем обмана налогового органа.

Как известно, основным видом деятельности агрохолдинга «Пава» являлась переработка зерна и производство муки, и, согласно общему режиму налогообложения, было обязано было уплачивать налог на добавленную стоимость. Чтобы его вернуть, была создана «левая» фирма — ООО «Светоч». Используя ее реквизиты, печать и подложные документы, «Пава» якобы приобрела технологическое оборудование у компании «Светоч» на сумму более чем за 30 миллионов рублей. Документы об этой фиктивной сделке вместе с декларацией за 4 квартал 2009 года были поданы в налоговую инспекцию.

По итогам проведенной камеральной проверки выяснилось, что из средств федерального бюджета на счет «Павы» была перечислена сумма НДС в размере более 1 миллиона рублей, которыми руководство «Павы» распорядилось по своему усмотрению.

«В ходе расследования следствием был проделан большой объем работы, изучены бухгалтерские документы двух обществ, допрошено более 50 свидетелей. Несмотря на то, что обвиняемый проживал за пределами Российской Федерации и не признавал вины в содеянном, его причастность была доказана следственным путем», — подчеркнули в следственном управлении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, агрохолдинг «Пава» был основан в 1999 году. По некоторым оценкам, предприятие перерабатывало более 10% зерна Алтайского края. До последнего времени владельцем предприятия была компания Reditto Managerment Ltd, базирующейся на Кипре. Основателями компании были Павел Игошин и Андрей Игошин, которые изначально владели по 45,03% и 44,44% акций соответственно. Позднее Андрей Игошин сосредоточил в своих руках контрольный пакет акций. В январе 2015 года собственники «Павы» приняли решение о самоликвидации холдинга «из-за убытков, возросших рисков и неурожаев последних лет».

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В феврале 2016 года сумма персональной налоговой задолженности депутата-«единоросса» Андрея Игошина составляла более 3,5 млн рублей и стала предметом судебных разбирательств с налоговиками.

На официальном сайте Алтайского краевого Законодательного Собрания до сих пор можно отыскать о нем информацию, где в частности, говорится, что Андрей Игошин, «являясь председателем Алтайского краевого общественного движения «Родной Алтай», оказывает содействие реализации социально-экономических, общественных проектов на территории Алтайского края».

Читайте ранее в этом сюжете: Один из крупнейших агрохолдингов России — «Пава» — будет ликвидирован (Алтайский край)

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