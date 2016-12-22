Генпрокуратура нашла нарушения в правилах землепользования и застройки

Москва, , 18:40 — REGNUM Органы местного самоуправления систематически не дорабатывают по части разработки и принятия документов градостроительного зонирования, что приводит к несоответствию документов федеральному законодательству и ненадлежащему информационному обеспечению деятельности в данной сфере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 декабря в Генеральной прокуратуре по итогам проведенных во второй половине 2016 года проверок соответствия правил землепользования и застройки территорий муниципальных образований требованиям законодательства.

По данным Генпрокуратуры, в соответствующих правилах повсеместно распространены случаи отсутствия предельных размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, неурегулированности порядка и сроков градостроительных процедур, наличия незаконных ограничений прав владельцев участков. В этой связи прокуроры понуждают органы местного самоуправления к утверждению таких правил.

Всего по итогам проверок прокурорами выявлено более 17 тыс. нарушений законов в названной сфере, для устранения которых внесено 4,4 тыс. представлений, возбуждено 122 дела об административных правонарушениях, на незаконные правовые акты принесено свыше 3 тыс. протестов, в суды направлено 213 заявлений. По инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности уже привлечено более 240 лиц.

Так, 19 субъектов Российской Федерации до сих пор не в полной мере обеспечены правилами землепользования и застройки. Среди них — Республика Дагестан, Алтайский край, Архангельская и Московская области, Ненецкий автономный округ.

Выявлены нарушения градостроительного законодательства при подготовке и утверждении правил землепользования и застройки, а также внесении в них изменений в Республике Карелия, Приморском крае, Архангельской, Калининградской областях и иных регионах.

В свою очередь, прокурорами в Республике Дагестан, Кемеровской, Омской областях и некоторых других субъектах вскрыты факты отсутствия в правилах зон с особыми условиями использования территорий и иной обязательной информации.

Так, например, прокурорами Добринского и Становлянского районов Липецкой области главам сельских поселений внесено 16 представлений в связи с отсутствием в правилах требований к предельным размерам земельных участков, параметрам разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства. По аналогичным основаниям приняты меры прокурорского реагирования в отношении 19 сельских поселений Бобровского района Воронежской области.

А в Архангельской области в правилах землепользования и застройки города Северодвинска не были определены конкретные виды разрешенного использования входящих в состав производственных зон участков и капитальных объектов, в связи с чем прокуратурой города на них принесен протест.

Помимо этого, правила землепользования и застройки поселений, на территории которых располагаются особо охраняемые природные территории, не всегда содержат сведения о таких территориях, как зоны с особыми условиями использования — что нарушает статьи 30 и 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Более того, в нарушение статьи 57 ГрК РФ должностными лицами органов местного самоуправления порой не соблюдается порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Так, в картах градостроительного зонирования правил землепользования и застройки Родыгинского сельского поселения Кировской области не было отражено наличие на территории поселения зоны с особыми условиями использования особо охраняемой природной территории — государственного заказника «Пижемский». Аналогичные нарушения имели место в правилах ряда муниципальных образований Пижанского, Советского и Тужинского районов Кировской области.

В Амурской, Белгородской, Кировской, Московской, Ростовской областях и ряде других органами прокуратуры выявлены нарушения в административном регламенте администраций районов, в результате чего сведения из данной системы представлялись с превышением определенного федеральным законодательством срока.

Наконец, в Оренбургской, Псковской, Ярославской областях и ряде других регионов прокурорами вскрыты случаи непринятия муниципальными служащими мер к урегулированию конфликта интересов.

Так, прокуратурой Вологодской области установлено, что председатель областного комитета градостроительства и архитектуры и его заместитель на протяжении ряда лет принимали решения, влекущие возможность заключения муниципалитетами договоров на разработку правил землепользования и застройки с аффилированными с ними лицами. По представлению прокурора губернатором области на указанных должностных лиц наложено взыскание в виде увольнения с государственной гражданской службы.

Читайте развитие сюжета: В Ярославской области чиновник выделил дочери два земельных участка