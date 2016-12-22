Московская отрава, «мошкара, живопырки» господряда: обзор алтайских событий

Жилье для переселенцев; ипотека бьет рекорды; газовый взрыв в Рубцовске; барнаульцы помогли дальнобойщику; из электромонтеров — в главы; юбилей Ивана Пырьева: обзор алтайских событий 21-28 ноября 2016 года

Барнаул, , 09:53 — REGNUM



Про «мошкару и живопырков»

Губернатор Алтайского края Александр Карлин просит не допускать до аукционов на строительство бюджетных объектов потенциально несостоятельные компании — «мошкару и живопырков» — это ставит под угрозу сроки и качество исполнения контрактов, а как следствие — поступление в край инвестиций. Его слова 24 ноября цитирует сайт ИД «Алтапресс».

Губернатор заявил также, что в роли генподрядчиков должны выступать местные крупные компании, однако они пока не спешат набирать портфель подобных контрактов. По данным замначальника Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края Андрея Геттиха, из 101 объекта соцсферы сроки завершения строительства были нарушены на 45.

«Это связано с преобладанием на рынке субъектов малого предпринимательства, которые не могут обеспечить необходимое качество и сроки работ. В условиях действующего законодательства малые предприятия имеют преимущества перед крупными и даже средними потому, что главным критерием отбора является цена контракта, а не возможности и репутация организаций», — привел довод главный строительный чиновник края.

Губернатор Александр Карлин призвал активизировать работу по внесению подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков. «А то получается, что компания не смогла справиться с одним контрактом и тут же идет с невозмутимым лицом на участие в другом», — заявил он.

«Эта мошкара выхватывает все подряд, а потенциала не имеет. Важно, чтобы «живопырки» не заходили на наши важные объекты», — приводит слова Александра Карлина ИА «Амител».

Между тем крупные строительные компании к высказанному пожеланию принять участие в аукционах отнеслись настороженно. Владимир Отмашкин, руководитель ИСК «Союз», отметил, что за его спиной стоят тысячи сотрудников и дольщиков: «Рисковать ими я не могу». Юрий Гатилов, руководитель «Жилищной инициативы», подчеркнул, что профиль его компании — жилищное строительство: «Пусть госстройками занимаются профильные организации».

Московская отрава

Жителей Алтайского края и Республики Алтай предупредили, что в обоих регионах возможно распространение московской колбасной продукции, которая оказалась заражена вирусом африканской чумы свиней (АЧС): специалисты отмечают, что заболевание быстро распространяется и может привести к летальному исходу у животных. Об этом 23 ноября со ссылкой на Управление Россельхознадзора сообщает ИА «Банкфакс».

Как выяснилось, речь идет о продукции ООО «Лыткаринский МПЗ» (Московская область, Лыткарино): 27 октября 2016 года в колбасных изделиях выявили геном вируса АЧС. По сведениям территориальных управлений Россельхознадзора, продукция данного предприятия продолжает поступать в регионы Российской Федерации.

Жилье для переселенцев

«Люди довольны», — такую оценку губернатор Алтайского края Александр Карлин дал в ходе своего визита в Бийск, где реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. Он также напомнил, что в 2016 году году по этой программе в новые квартиры въехали 2,5 тысячи человек. Переселение бийчан из аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, необходимо завершить до конца 2017 года. Это значит, что новые квартиры получат за год еще четыре тысячи человек, — сообщает 23 ноября ИА «Амител».

В условиях напряженного бюджета действующую программу переселения власти намерены закончить на должном уровне.

«Проблема переселения из ветхого и аварийного жилья будет продолжена и после 2017 года, потому что остались люди, которые проживают в аварийном жилье, признанном таковым после 1 января 2012 года. А это значительное количество людей, и мы не сможем достойным образом попасть в продолжение программы, если достойно не завершим программу существующую», — цитируют «Вести-Алтай» слова губернатора.

Напомним, в марте 2016 года власти отмечали, что в Алтайском крае программу переселения граждан из аварийного жилья, куда включены дома, признанные непригодными для проживания до 1 января 2012 года, рассчитывают выполнить до конца 2016 года.

«В 2016 году мы должны завершить программу переселения. На 2017 год останется только Бийск. Будем и дальше решать вопросы софинансирования программы и вопросы качества возводимого для переселенцев жилья», — отмечал тогда первый вице-губернатор Сергей Локтев.

Читайте также: Алтайский край завершает выполнение программы ликвидации аварийного жилья

На ее финансирование Фонд содействия реформирования ЖКХ перечислил 111 млн рублей. Доля софинансирования бюджета Алтайского края составляет 38,4 млн рублей. Львиная часть этих средств предназначена Бийску и Рубцовску.

Ипотека бьет рекорды

В Алтайском крае зарегистрированы рекордные темпы роста объема выданных ипотечных жилищных кредитов. На 1 ноября в крае было зарегистрировано 9 тыс. 519 договоров ипотечного жилищного кредитования, сообщает 21 ноября газета «Алтайская правда» со ссылкой на региональное управление экономики.

При этом темп роста объемов выданных ипотечных жилищных кредитов в регионе (137,6%) выше, чем в среднем по Сибири (131,5%) и по России (135,2%). За девять месяцев в крае выдано жилищных займов на общую сумму 11,9 млрд рублей. Устойчивая позитивная динамика показателей в регионе наблюдается с февраля. Средневзвешенная стоимость одного договора увеличилась на 73,7 тыс. рублей и составила 1,25 млн рублей. В иностранной валюте ипотечных сделок в крае не зарегистрировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о приросте объемов ипотечного кредитования извещали представители банковского сообщества: Сбербанка, ВТБ-24 и «Россельхозбанка».

Читайте также: На Алтае поддерживают стремление граждан заняться бизнесом

В сравнении с показателями 2015 года он составил 41,8%, тогда как по общей сумме ссудной задолженности, напротив, наметилась тенденция к снижению (на 4,3% меньше, чем на 1 сентября 2015 года).

Газовый взрыв в Рубцовске

Об обстоятельствах техногенного ЧП в одном из жилых домов Рубцовска 24 ноября сообщают «Наши новости».

Взрыв произошел в пятиэтажке на улице Громова: когда Алтай накрыло волной арктического холода, газовщики пытались отгореть газовую трубу с помощью бытового фена. Взрыв был такой силы, что в подъезде выбило пластиковые окна, сгорела проводка. Жильцов некоторых квартир пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. Ожоги получил один из рабочих.

Читайте также: Жители Алтая пережили самую холодную ночь столетия

Барнаульцы помогли дальнобойщику

О спецоперации по поднятию из кювета большегруза, которую на прошлой неделе осуществили представители интернет-сообщества «Барнаул 22», сообщает 27 ноября «Катунь-24».

На призыв помочь дальнобойщику из Республики Алтай, оказавшемуся в чужом городе совсем без денег, откликнулись далеко не спецорганизации.

«16 ноября дальнобойщик с грузом соли ехал из Барнаула в Горно-Алтайск. Прошло уже 10 дней, а до места он так и не добрался. На выезде из краевой столицы в гололед водитель не справился с управлением, и фура, завалившись на бок, сошла с трассы, — информируют журналисты «Катуни».

По словам руководителя интернет-сообщества «Барнаул 22» Алексея Курелёнка, которого цитируют «Вести-Алтай», за поднятие фуры некоторые просили 100−150 тысяч рублей, — таких денег у водителя не было. Узнав о беде, барнаульцы не только самоорганзовались для оказания помощи, но и собрали немного денег на ремонт попавшей в ДТП машины.

«На месте ЧП работали четыре крана — всё это инициатива самих жителей Барнаула. Сложность работ заключалась в том, что фуру нужно было поднять на колеса, однако расцепить кабину и грузовую часть долго не получалось. В итоге машину все-таки сумели поднять и отправили в ангар. По предварительным оценкам, ремонт может обойтись в несколько сотен тысяч рублей», — отмечают «Вести».

Из электромонтеров — в главы

Электромонтер «Алтайкрайэнерго» Иван Сахаров избран главой Заводского сельского совета: руководить администрацией он будет в течение ближайших пяти лет. Как сообщает газета «На земле Троицкой», решение о его избрании было принято на сессии депутатов 22 ноября.

Помимо электромонтера, на должность главы претендовали еще двое. При обсуждении кандидатов всех интересовали даже не имеющиеся проблемы села, ведь они хорошо известны, а то, как именно они будут решаться, — отмечает «районка».

Юбилей Ивана Пырьева

О том, какими событиями в Камне-на-Оби отмечали 115-летие выдающегося кинорежиссера Ивана Пырьева, 24 ноября сообщили «Каменске известия».

Напомним, будущий гений киноискусства родился в Камне-на-Оби 17 ноября 1901 года.

Читайте также: Свой среди своих: памяти Ивана Пырьева

В концертном зале районного Дворца культуры состоялся киноконцерт «Сорок лет в кино», посвященный этой знаменательной дате. На этой встрече прозвучало немало хороших песен из кинофильмов Ивана Александровича в исполнении лучших творческих коллективов. В межпоселенческой библиотеке Каменского района им. М. Ф. Борисова прошла презентация седьмой книги «Иван Пырьев», изданной в рамках Губернаторского издательского проекта «Алтай. Судьба. Эпоха».

«Эта книжная серия посвящена выдающимся личностям Алтайского края, внесшим значительный вклад в российскую историю и культуру. За два года в свет вышли шесть книг из этой серии: об Алексее Скурлатове, Германе Титове, Михаиле Калашникове, митрополите Макарии Невском, Валерии Золотухине и Василии Шукшине. И очень символично, что седьмая книга «Иван Пырьев» Елены Огневой, заместителя директора по научной работе Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая, выходит в свет в год его 115-го юбилея, в Год российского кино», — поясняет газета.

Один из соавторов книги — Игорь Коротков, рассказывая о том, как она создавалась, отметил: «Иван Александрович Пырьев, несмотря на свой масштаб, уникальность деяний, практически фигура умолчания в российской культуре, и о нем вы не найдете ни монографий, ни диссертаций, ни хоть какого-то серьезного исследования его творчества, кроме «приятия», либо «неприятия» бездоказательного. И поэтому, когда мы пять лет назад выпустили первую книгу «Пырьев—правда творчества», наша задача была развенчать мифы и восстановить летопись этого замечательного человека. Наша задача осложнялась тем, что не осталось никого из родных Ивана Александровича, очень мало оставалось коллег по работе с ним на тот момент. Но все-таки мы успели поговорить со многими, в том числе с Владимиром Зельдиным, недавно ушедшим из жизни, с операторами фильмов, актрисами, которые играли. И сошлись на том, что все просто восхищались его режиссерскими способностями, организаторским талантом».