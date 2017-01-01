Оставлять детей одних в машине запрещается
Москва, 1 Января 2017, 01:00 — REGNUM Сегодня, 1 января, меняются правила перевозки в автомобилях детей в возрасте до 12 лет, сообщает ИА REGNUM.
Прежде всего, запрещается оставлять в машинах детей в возрасте до 7 лет одних. Штраф за нарушение составит 500 рублей.
Кроме того, как предусмотрено вступающими в силу с 1 января поправками ПДД, конструкция того или иного детского автокресла должна будет соответствовать росту и весу ребенка.
Повышается штраф за нарушения перевозки детей в специальныхудерживающих устройствах — до 3 тыс. рублей.
Кроме того, согласно новым правилам, детей старше семи лет можно будет перевозить на заднем кресле транспортного средства без спецкресел. Однако на переднем пассажирском сиденье использование детских кресел все так же остается обязательным для детей до 12 лет.
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