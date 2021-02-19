Киев, , 19:23 — REGNUM Власти Украины ввели санкции против народного депутата Верховной рады, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких лиц, граждан Украины и России.

Об этом заявил вечером 19 февраля секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам силовика, санкции вводятся сроком на три года, на все имущество, которое официально принадлежит Медведчуку и Марченко.

Данилов также заявил, что Служба безопасности Украины ведет уголовное производство по статье «финансирование терроризма», и именно в соответствии с этой статьей к Медведчуку и Марченко применены санкции.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля власти Украины ввели санкции против депутата ОПЗЖ Тараса Козака, что привело к блокированию трех крупнейших оппозиционных телеканалов, которые принадлежат парламентарию.