Нью-Йорк, США, , 19:21 — REGNUM Сотрудничество с мировыми державами необходимо Западу, чтобы дальше развиваться, заявил 19 февраля Генсек ООН Антониу Гутерреш на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что для сохранения таких традиционных ценностей, как просвещение, рационализм, права человека, толерантность, Западу «необходимо вступить в содержательный диалог и сотрудничество с другими ведущими игроками на глобальной арене».

Гутерреш «Речь идёт прежде всего о таком важнейшем вопросе, как отношения Китая и Запада».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности на этот раз проходит в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. Выступления российского президента Владимира Путина не планируется.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции