Белград, , 19:17 — REGNUM Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар сообщил, что во втором квартале 2021 вместо заявленных полумиллиона в Сербию поступит более миллиона доз вакцин Fizer.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

«Большая часть мира может только мечтать о том, что делает Сербия. Это факты. Мы продолжим работать в том же темпе», — сказал Лончар после переговоров с министром здравоохранения Республики Сербской Аленом Шераничем.

Лончар объявил, что Сербия поможет своим соседям с поставками вакцин.

Напомним, что 17 февраля Сербия отправила пожертвование 2 тысячи доз вакцины Sputnik V в Черногорию, а также пообещала в скором времени отправить еще 2 тысячи доз.