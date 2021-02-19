Киев, , 19:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но отрыв от бывшего главы государства Петра Порошенко сократился до минимума.

Об этом свидетельствуют опубликованные 19 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и центром «SOCIS», передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, согласно данным социологов, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за Зеленского проголосовали бы 25,6% тех, кто определился с кандидатом и пойдет на выборы, а за Порошенко — 19,4% опрошенных.

Согласно источнику, далее в рейтинге идут лидер «Батькивщини» Юлия Тимошенко с результатом 11,7%, сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (11,1%), экс-глава СБУ Игорь Смешко (8,2%), бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,5%).

Остальные кандидаты набрали существенно меньше 5% голосов.

Опрос проводился 11−16 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI), опрошено 3 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины. Организаторы опроса информируют, что статистическая погрешность выборки составляет +/ — 1,8%.

ИА REGNUM напоминает, что отношения Зеленского и Порошенко обострились на фоне решения украинской власти о закрытии оппозиционных телеканалов.

В частности, нынешний президент саркастически высказался в адресПорошенко, обвинив его в «монополизме патриотизма» и потакании «агентам Кремля», поскольку на его телеканалах «агентов Кремля показывают чаще, чем рекламу нового масла «Рошен».

18 февраля стало известно, что экс-президент официально купил неофициально принадлежавший ему телеканала «Прямой» и заявил, что теперь власть может ввести санкции против «террориста Порошенко», но сначала «внимательно посмотреть, чем закончил Янукович».