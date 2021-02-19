Брюссель, , 19:28 — REGNUM Согласно отчету международной группы инвесторов Transition Pathway Initiative (TPI) из 111 опрошенных компаний только 16 находятся на пути к пересмотру собственных производственных процессов в соответствии с требованиями климатических целей ЕС. Об этом информационное агентство EURACTIV сообщает 19 февраля.

Только 14% компаний в секторе литья стали, производства цемента, алюминия, бумаги и горнодобывающей промышленности находятся на пути к достижению целевого показателя Парижского соглашения, говорится в отчете.

Промышленная декарбонизация, вероятно, является самой большой проблемой европейской Зеленого курса, которая направлена на сокращение выбросов парниковых газов в Европе до нуля к 2050 году.

В опубликованном исследовании TPI провела оценку горнодобывающих компаний и производителей бумаги, стали, цемента и алюминия со всего мира, чтобы выяснить, соответствуют ли они целям Парижского соглашения в области климата. Результат показал, что 95 из 111 крупных публичных компаний (86%) не могут достичь заявленных целей к 2050 году. Только 16 предприятий находятся на пути к пересмотру своих производственных процессов в соответствии с требованиями климатической нейтральности.

В отчете указывается на то, что в тяжелой промышленности достаточно трудно идут процессы декарбонизации, а темпы тестирования и внедрения новых способов сокращения выбросов слишком медленны.

« Несмотря на то, что так мало промышленных компаний готовы к этому шагу, очевидно, что новые производственные процессы, основанные на принципах экономики замкнутого цикла, стоят на пороге решающего момента в выборе жизнеспособных и экономически привлекательных решений », — сказал Адам Мэтьюз, сопредседатель TPI.

Исследование TPI обращает внимание на низкие показатели, в частности, в алюминиевом и бумажном секторах. Лишь одна компания в обоих секторах (производитель алюминия Rio Tinto) может достичь целей 2050 года.

Что касается сталелитейной отрасли, то ещё в 2020 году только пять компаний соответствовали парижским целям 2030 года. В 2021 году их уже восемь (28%). Однако, если посмотреть на целевые показатели на 2050 год, только пять компаний отрасли могут претендовать на соответствие этим показателям.

По мнению авторов исследования, это различие связано со скоростью запланированной декарбонизации: ожидается, что большая часть целей тяжелой промышленности будет достигнута только после 2030 года, когда новые технологии, такие как водород, станут более доступными.

Европейские производители стали демонстрируют сравнительно хорошие результаты. Четыре предприятия ЕС — Acerinox, Arcelor Mittal (крупнейший производитель стали в мире). Thyssen Krupp и Voestalpine — входят в первую пятерку компаний, готовых достичь целей Парижского соглашения.

В отчете утверждается, что экономика замкнутого цикла поможет решить проблемы указанных секторов, «трудно поддающихся декарбонизации», за счет использования новых подходов к обращению с отходами и к переработке большего количества продуктов и материалов.

Исследование TPI служит для информирования финансистов о рисках инвестирования в компании и отрасли, которые недостаточно подготовлены к переходу на низкоуглеродные технологии.

По данным, приводящимся в исследовании, 86% компаний, которые не достигают целей Парижского соглашения, имеют рыночную капитализацию $856 млрд.

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