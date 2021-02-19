Сан-Диего, США, , 18:55 — REGNUM После месяцев, а иногда и нескольких лет ожидания, ищущие убежища мексиканцы получили разрешение на въезд в США, границы открываются с 19 февраля. Над документами беженцев уже работает администрация президента США Джо Байдена, послабляя эмиграционную политику экс-президента Дональда Трампа. Об этом пишет Associated Press.

Число прибывающих в штаты мексиканцев вначале будет крайне ограниченным. Администрация Белого дома планирует принять беженцев в несколько заходов, пропуская до 300 человек в день. Прибытие ищущих убежище начнется 19 февраля на границе в Сан-Диего. Постепенно откроются границы в Техасе, Эль-Пасо и Браунсвилле.

Как 29 января писало ИА REGNUM, президент США Джо Байден планирует отменить жесткие ограничения на легальную иммиграцию, которые, по словам экс-президента Дональда Трампа, необходимы для защиты американских рабочих во время пандемии, спровоцировавшей экономический спад.