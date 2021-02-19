19 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Появляются признаки того, что Анкара начинает рассматривать нормализацию турецко-армянских отношений и урегулирование проблемы Нагорного Карабаха – два важнейших вопроса с точки зрения стабильности и безопасности в Закавказье – как процессы, которые «должны идти параллельно друг с другом, а не вместе, при поддержке с обеих сторон».

Станислав Тарасов, , 18:31 — REGNUM Российско-турецкий диалог на высшем уровне приобретает беспрецедентный по международным масштабам характер. Как говорил в одном из своих интервью посол России в Турции Алексей Ерхов, «мы достигли в двусторонних отношениях такого уровня доверительного товарищеского диалога, что иногда даже заранее планировать визиты не надо, порой они организовывались за несколько дней или даже несколько часов, и на достаточно высоком уровне». По его словам, «мы в посольстве уже привыкли к такой динамике, она нас радует и внушает нам обоснованный оптимизм относительно качества наших контактов на обозримую перспективу».

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот и сейчас состоялся очередной телефонный разговор президентов двух стран, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Вслед за этим главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу также побеседовали по темам, затронутым ранее в переговорах президентов. Как сообщают пресс-службы глав государств двух стран, в ходе беседы стороны обсуждали ситуацию в Сирии, Ливии, а также в Карабахе. Конечно, следует предполагать, что диалог носил конкретный характер, хотя детали обсуждаемых тем не раскрывались, и все ограничилось общими словами. Как сообщили в Кремле, лидеры России и Турции отметили важность формирования переходных органов власти в Ливии, а также подтвердили приверженность бескомпромиссной борьбе с террористами в Сирии. С обеих сторон был «подчеркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях». Правда, некоторые подробности решила сообщить администрация президента Турции, что создало некоторую интригу.

Так, турецкая сторона констатировала следующее: «Эрдоган заявил, что совместный центр в Агдаме успешно выполняет задачу наблюдения и надзора за перемирием в Карабахе», а на сайте Кремля говорится о необходимости реализации договоренностей между лидерами России, Азербайджана и Армении, в которых и содержится пункт о совместном российско-турецком наблюдении за перемирием. Возможно, объясняется это тем, что сложно определить конкретные задачи совместного центра, ведь по ту сторону разграничительной линии находятся российские миротворцы. Менее удивительно то, что каких-либо инцидентов не было. Это подтвердила и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая заявила, что «российский миротворческий контингент на территории данного региона осуществляет контроль за ситуацией».

Российские и турецкие военнослужащие совместно осуществляют мониторинг обстановки в Нагорном Карабахе Минобороны России

В то же время Эрдоган предложил провести встречу турецких, российских и азербайджанских экспертов для более эффективного использования транспортных магистралей, которые восстанавливаются в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал открыть железную дорогу из России в Армению и Иран через азербайджанскую территорию, в частности через Нахичевань, что логично предполагает выход на процесс нормализации отношений Азербайджана и Турции с Арменией. Но пока движений с их стороны на этом направлении не просматривается, хотя министр торговли Турции Рухсар Пекджан, выступая на Турецко-азербайджанском деловом форуме в Анкаре, заявил, что «нахичеванский коридор очень важен для нас».

В этой связи Баку в одностороннем порядке начал работу над реализацией 9-го пункта трехстороннего мирного соглашения Россия — Азербайджан — Армения, касающегося разблокирования транспортных коммуникаций. 14 февраля Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента железнодорожной линии Горадиз — Агбенд. Это участок магистрали, способной связать железнодорожные сети Азербайджана и Армении, обеспечив связь Баку с Нахичеваном, создав так называемый «туранский коридор». Кстати, соответствующие сигналы Баку уже адресовал Москве, Тегерану и Еревану, особо подчеркнул, что железнодорожная связь между Россией и Арменией возможна только по территории Азербайджана. Но при этом отметим, что в Армении размышляют о другой перспективе прямого выхода на Россию.

Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента железнодорожной линии Горадиз-Агбенд President.az

В начале февраля парламент Абхазии официально обратился в Госдуму, подтвердив готовность начать предметные консультации об условиях восстановления железнодорожного сообщения по берегу Чёрного моря. В этой связи эксперты утверждают, что если в переговорах по вопросу задействования абхазского участка произойдет прорыв, интерес Армении и России к нахичеванскому проекту якобы резко снизится, хотя Москва вряд ли будет готова идти на нарушение одного из важных для Азербайджана и Турции пунктов мирного соглашения. Особенно в ситуации, когда начала свою работу совместная комиссия вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, которые в рамках созданной 11 января рабочей группы продолжают обсуждать перспективы восстановления в регионе транспортных коммуникаций.

Пока ведется негласный своеобразный торг. Как считает турецкое издание Hürriyet, появляются признаки того, что Анкара начинает рассматривать нормализацию турецко-армянских отношений и урегулирование проблемы Нагорного Карабаха — два важнейших вопроса с точки зрения стабильности и безопасности в Закавказье — как процессы, которые «должны идти параллельно друг с другом, а не вместе, при поддержке с обеих сторон», чтобы «добиться прогресса по каждому из этих вопросов». Почему? Турецкие эксперты обозначают следующие причины, которые, на их взгляд, можно считать определяющими.

Российско-турецкий центр по контролю за перемирием в Нагорном Карабахе. 30 января 2021 года Минобороны России

Первая: Турция, восстанавливая отношения с Арменией, стремится укрепить свое влияние в Закавказье, которое считает на сегодня недостаточным. Вторая: нормализация отношений с Арменией в Анкаре рассматривалась в русле процессов внутриполитической демократизации в контексте достижения исторического общественного согласия с проживающими на ее территории гражданами курдского и не только курдского происхождения. В этой связи нельзя исключать того, что в ближайшее время между Анкарой и Ереваном начнутся открытые или закрытые контакты, чтобы реанимировать процесс нормализации и вернуть в повестку дня Цюрихские протоколы. Поскольку, по мнению Hürriyet, «в ходе новых переговоров, которые в таком случае начнутся «с нуля», будет крайне сложно снова добиться преимуществ, полученных благодаря существующим протоколам».

Так что Эрдоган, координируя свои усилия с Алиевым, проводит политический зондаж пока только на российском направлении. Что касается Москвы, то ранее она исходила из важности нормализации отношений между этими странами в интересах этих же двух стран». Останется ли такая оценка ситуации прежней, скоро станет известно.