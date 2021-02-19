Вашингтон, , 17:26 — REGNUM О большом значении, которое новая администрация США придаёт теме изменения климата, заявил 19 февраля американский госсекретарь Энтони Блинкен в распространённом заявлении.

Комментируя возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату, Блинкен сказал:

«Изменение климата и научная дипломатия никогда больше не станут «довесками» к нашим переговорам в рамках внешней политики».

Он назвал одним из приоритетов внутренней и внешней политики США вопросы изменения климата, поскольку они важны с точки зрения национальной безопасности, миграции, здравоохранения, дипломатии и торговли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США покинули Парижское соглашение по климату во время президентства Дональда Трампа. Официально они вышли из договора 4 ноября 2020 г., хотя Трамп анонсировал этот выход ещё 1 июня 2017 г.

Трамп вышел из соглашения, чтобы, как он объяснял, защитить американскую промышленность, в том числе угольную, сохранить рабочие места.

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