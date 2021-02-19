Киев, , 17:08 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании сегодня, 19 февраля, не собирался вводить санкции против телеканала «Прямой», заявил со ссылкой на свои источники народный депутат Рады прошлого созыва Сергей Лещенко.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM напоминает, что накануне экс-президент Украины и лидер «Европейской солидарности»Петр Порошенко накануне официально купил телеканал «Прямой», который ранее формально принадлежал его соратнику, бывшему главе КГГА и экс-депутату Рады Владимиру Макеенко (но при этом полностью контролировался сами Порошенко).

Лещенко утверждает, что Макеенко и Порошенко попросту стали жертвами технологии специальной точечной информационной кампании.

«Макеенко не выдержал давления собственной семьи, которая испугалась слухов в интернете. А Порошенко совершил фальстарт, выставив на всеобщее обсуждение наличие еще одной «секретной» телекнопки», — отметил депутат.

Он также считает, что история канала «Прямой» — «это история предательства идеалов Майдана со стороны Порошенко».

Напомним, что сам Порошенко в своем обращении накануне заявил, что заплатил за телеканал большие деньги — «миллионы и миллионы» — которые могли бы пойти на благотворительность, и на полезные другие проекты.

Сразу после этого пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заверила, что Совнацбез не планировал вводить санкции против телеканала «Прямой», выразив надежду, что публичные опасения Петра Порошенко о закрытии каналов, которые подчиняются ему, «не является признаком наличия пророссийской деятельности с его стороны».