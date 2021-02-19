Москва, , 16:52 — REGNUM Главный вопрос в противостоянии с соцсетью Facebook состоит в том, пойдут ли по пути Австралии другие страны. Так ситуацию с отключением доступа для жителей в Австралии к новостям, размещенным в соцсети прокомментировала депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина.

«Австралия, похоже, не пойдёт на встречу соцсети Facebook. После того как соцсеть отрезала 13 миллионов австралийских пользователей от новостей на своей платформе, средства массовой информации сразу начали предлагать свои программные продукты. Например, ABC News (Australian Broadcasting Corporation) на главной странице разместило кнопку для скачивания специального новостного приложения со слоганом: «Скучаете по нашим новостям на Facebook? Получайте последние новости и живые уведомления с помощью нового приложения ABC».

13 миллионов пользователей — это не критично для Facebook. Однако главный вопрос в том, пойдут ли по пути Австралии другие страны, законодательно закрепив обязанность соцсетей платить СМИ за размещение их контента», — пишет в своем телеграм-канале депутат.

Напомним, утром 18 февраля компания Facebook отключила доступ к просмотру опубликованных в соцсети новостей для жителей Австралии. Объясняется такой шаг тем, что власти страны готовят законопроект, согласно которому все интернет-платформы могут обязать оплачивать все новости, заимствованные у других средств массовой информации.

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