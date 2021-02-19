Украина, , 16:57 — REGNUM Украина действительно могла бы своими силами начать вакцинацию от коронавируса уже в первых числах марта, причем первой партии в виде 700 тысяч хватило бы, чтобы защитить от болезни первую группу в 367 тысяч человек, считает политический эксперт Дмитрий Скворцов.

Вакцинация от коронавируса Glava.rk.gov

Так он прокомментировал скандал на Украине, связанный с тем, что действующая власть во главе с Зеленским не смогла начать обещанную вакцинацию граждан 15 февраля, как было заявлено ранее. Более того, по состоянию на 19 февраля неясно, когда же хоть какая-нибудь вакцина может попасть в страну. Из-за этого в президентской «Слуге народа» заговорили о возможной отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Эксперт отмечает, что в итоге украинская власть так и не смогла закупить вакцину за рубежом, а «западные друзья и партнеры» США и ЕС так не соизволили ничего дать «с барского плеча».

Скворцов напомнил, что Украина могла бы самостоятельно начать производство вакцины от коронавируса, поскольку глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук еще осенью прошлого года на высшем уровне договорился о передаче технологии для производства вакцины на украинском заводе «Биолек».

»Между тем, Украина благодаря тому, что Медведчук еще в декабре решил вопрос на высшем уровне, договорившись с президентом РФ Владимиром Путиным, может запустить свое собственное производство на харьковском заводе «Биолек». Все вопросы с лицензией, передачей технологии и даже сырья давно решены», — подчеркнул публицист.

Соответственно, пояснил Скворцов, благодаря этим договоренностям Украина могла бы уже в первых числах марта начать вакцинацию своей вакциной.

«Если учесть, что на запуск полноценного производства объемом 700 тысяч доз нужно три месяца, Украина уже в начале марта могла бы начать вакцинацию своим собственным препаратом «Спутник V», изготовленным на «Биолеке» по лицензии РФ. Почему же медлит власть во главе с Зеленским? Держит рынок для захода иностранных поставщиков? Но где здесь, позвольте спросить, интересы жителей Украины?» — возмутился политолог.

Он также напомнил, что как открыл уже Медведчук зрителям запрещённых ныне телеканалов, «у российской вакцины «Спутник V» третья фаза испытаний заканчивается в марте 2021 года, в то время как у Moderna и AstraZeneca третья фаза закончится в конце 2022 — начале 2023 года, а у Pfizer/BioNTech — в 2023-м». Именно поэтому уже до нового года 48 стран (в том числе, тех же европейских) договорились с РФ о поставке вакцин.

В завершение Скворцов саркастически отметил, что власть под руководством Зеленского отказывается от вакцины производства РФ, хотя на одном из видео президента видно, что он сам тренируется с российскими гантелями Foreman.

«И каковыми же после этого всего стала аргументация властей Украины, не относивших предложение Медведчука к числу «цивилизованных»? А очень простая: «потому что нельзя!» Такова установка, которую твёрдой, подкачанной рукой дал Зе-президент, тренирующий эту самую руку… российскими гантелями «Foreman», — заключил политический публицист Дмитрий Скворцов.

ИА REGNUM напоминает, что старт массовой вакцинации на Украине уже дважды откладывался из-за якобы бюрократических процедур и «технических проблем логистического характера», которые не позволили уложиться с доставкой вакцины в обещанные сроки.

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