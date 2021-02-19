Триполи, , 16:45 — REGNUM Турецкая ежедневная газета Sabah («Утро») опубликовала заявление министра обороны поддерживаемого Турцией Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Салаха эд-Дин Али ан-Намруша, в котором тот сетует на «усиление российского влияния на Ливию».

ан-Намруш «Эта экспансия теперь принимает формы политического и медийного вмешательства. Запланированные у нас выборы — в опасности, и их может защитить только мощная активная стратегия с поддержкой наших союзников из свободного мира».

В докладе американского фонда по «продвижению демократии» Democracy and Rights Foundation, который цитирует газета, сказано, что Вашингтон пока не дал «адекватного ответа» на «присутствие в Ливии ЧВК «Вагнер». Приводится также мнение члена ливийского президентского совета Мухаммеда Аммари:

«Российская экспансия — это угроза не только Ливии, но угроза национальной безопасности Европы и Америки. Нашим союзникам в Европе и США следует поддержать наши усилия по выдворению ЧВК «Вагнер» любыми возможными способами и при первой возможности».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Ливии должны состояться 24 декабря 2021 г. Для их проведения в стране был сформирован президентский совет во главе с Мухаммедом аль-Манафи и переходное правительство во главе с Абдельхамидом Дбейбу. Россия горячо поддержала этот шаг.

Создание переходного правительства и президентского совета — это компромиссное решение, которого удалось достичь ПНС в Триполи и палате представителей Ливии в Тобруке (поддерживается Ливийской национальной армией во главе с Халифой Хафтаром).

ПНС во главе с Фаизом Сарраджем пользуется на протяжении всей гражданской войны в Ливии (десять лет) прямой военной поддержкой Турции и с некоторых пор — финансовой поддержкой Катара. ПНС на протяжении всей войны не только не добилось прекращения войны в Ливии, но активно участвует в ней с привлечением иностранных наёмников.

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