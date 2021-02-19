Бишкек, , 16:34 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении с Акылбека Султанова с поста председателя национального статистического комитета республики. Об этом сообщили в администрации главы государства сегодня, 19 февраля.

Отметим, что Султанов возглавлял статистическое ведомство в течение почти пяти лет — с 22 апреля 2016 года.

Вместо него на эту должность новый президент назначил Самата Насирдинова, который ранее занимал должность заместителя директора госучреждения «Унаа», занимающегося изготовлением и выдачей автомобильных номеров и водительских удостоверений.