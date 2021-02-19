Варшава, , 16:33 — REGNUM Депутат польского Сейма от правящей партии «Право и справедливость» Анна Мильчановская в интервью для Polskie Radio 24 назвала главную оппозиционную партию Польши «Гражданскую платформу» «типичной левой партией», хотя сама партия позиционирует себя либерально-консервативной.

«Политическая сила, которая выступает за свободу делать аборты лишь по требованию женщины, может относиться только к «типичным левым» партиям. Теперь это стало понятно. Все их иные программные пункты — это просто прикрытие», — считает депутат.

Мильчановская также подчеркнула, что заявленная позиция за право на аборт может быть выражена руководством «Гражданской платформы» «не искренне, а ради того, чтобы заручиться поддержкой левого электората и иных левых партий».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля «Гражданская платформа» приняла официальную резолюцию, в которой осуждается ужесточение запрета на аборт в Польше, а также содержатся призывы позволить женщинам проводить аборты до 12-й недели беременности по желанию.