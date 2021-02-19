Варшава, , 16:24 — REGNUM Экономику Польши ждет катастрофа в случае возобновления жестких экономических ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом 19 февраля заявил мэр польского Карпача Радослав Ецек в интервью для Onet.pl.

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»На данный момент бюджетные потери и нашего города, и республики замедлились. Это связано с ослаблением ряда экономических ограничений. Но экономика пока еле оправилась после её жесткой изоляции. Очень большое количество закрытых и обанкротившихся компаний. Особенно в сфере услуг, в общественном питании. Если эти ограничения будут возвращены, польскую экономику ждет катастрофа», — заявил Ецек.

Он также добавил, что возвращение жестких ограничений с каждым днем всё более вероятно, потому что растет количество ежесуточных заражений COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заявил, что последние тенденции по увеличению количества новых заражений COVID-19 можно считать началом третьей волны пандемии в республике.