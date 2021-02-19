Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM «Партия роста» сомневается в возможности найти точки для диалога в ходе предстоящей избирательной кампании с обновленной «Справедливой Россией». Об этом сообщил лидер партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Он утвердительно ответил на вопрос корреспондента ИА REGNUM о готовности «Партии роста» к диалогу с другими оппозиционерами в контексте разделения округов.

«Да, но мы, например, не согласны с ура-патриотами совершенно отмороженными. Я не знаю, как теперь относиться к «Справедливой России» — кто она у нас, левый центр теперь или радикалы-националисты? Это объединение как-то смутило нас всех. С националистами — нет, конечно, точно нет», — сказал Титов, имея в виду недавнее объединение «Справедливой России» с партией Захара Прилепина «За правду» и «Патриотами России».

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По другим же, «текущим» вопросам «Партия роста» готова сотрудничать с любой системной политической силой, как и с несистемной оппозицией, особенно демократического толка. По количеству одномандатных округов в Петербурге и Москве организация пока не определилась.

«Мы будем идти в Госдуму по одномандатным округам, будем идти в Заксобрание Петербурга — сохранять, расширять свою фракцию. Конкретно мы скажем чуть позже», — добавил Титов.

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