Ханой, , 16:08 — REGNUM Вьетнам получит 60 млн доз вакцины от COVID-19, в том числе 30 млн доз в рамках глобального механизма по обеспечению доступности вакцин COVAX, сообщает Antara.

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По данным министерства здравоохранения Вьетнама, большая часть из 30 млн доз вакцины будет использована во второй половине 2021 года.

Правительство заявляет, что первая партия из 204 000 доз будет доставлена 28 февраля 2021 года, а вакцина местного производства, вероятно, будет доступна в мае этого года.

Во Вьетнаме выявлено 2347 случаев заражения коронавирусом и 35 случаев смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, во Вьетнаме выявили еще два локальных случая заражения коронавирусом нового типа.

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