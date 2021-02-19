Москва, , 15:59 — REGNUM Задержание рэпера Пабло Хаселя в Испании подлило масла в огонь националистических настроений в Каталонии. Об этом 19 февраля заявила старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова на телеканале «Россия 24».

«Беда всей этой ситуации в том, что Пабло Хасель является каталонцем. Если бы он не был таковым, то таких яростных протестов, вероятно, не было бы. Но каталонская молодёжь, которая поддерживает движение независимости, просто взяла его на щит», — заявила Черкасова.

Ранее каталонского рэпера Пабло Хаселя, придерживающегося радикальных левых взглядов, приговорили к тюремному заключению за оскорбление короля и полиции в текстах своих песен: в частности, Хасель называл испанские власти и короля «преступной бандой» и «паразитами».

В ходе задержания Хасель забаррикадировался в здании университета и заявил, что сотрудникам правоохранительных органов придётся задержать его силой. Спустя два часа после начала переговоров так и произошло.

Задержание рэпера вызвало акции протеста, переросшие затем в беспорядки.