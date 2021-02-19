Бишкек, , 15:59 — REGNUM Киргизские власти предлагают южнокорейским бизнесменам создать в Киргизии совместные предприятия по производству оборудования для мини ГЭС и ветрогенераторов. Об этом заявила посол Динара Кемелова на встрече с президентом компании «Taechang N.E.T» Джи Ин Хо.

Киргизский дипломат рассказала собеседнику о перспективных инвестиционных проектах, которые могли бы заинтересовать бизнес-сообщество Южной Кореи.

После этого Динара Кемелова и Джи Ин Хо обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики и привлечения инвестиций, грантовой и технической помощи в развитии возобновляемых источников энергии в Киргизии.

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