Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Одной из наиболее насущных проблем США является проблема безработицы, об этом заявило подавляющее большинство участников опроса общественного мнения HarrisX, сообщает 19 февраля The Hill.

В ходе опроса, проведенного 12−15 февраля, 51% зарегистрированных избирателей заявили, что безработица в стране является значительной проблемой, тогда как еще 37% отметил, что эта проблема носит «умеренный характер». В свою очередь, не видят особой проблемы в безработице 9% респондентов. И лишь 3% опрошенных не считают, что в США существует подобная проблема.

Больше всего тех, кто видит в безработице «значительную» проблему для США, демократы (53%). С ними во многом (49%) согласны и респонденты-республиканцы.