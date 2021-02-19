Минск, , 15:40 — REGNUM «Я считаю, что национализм — это не болтовня на «мове». А это делать то, что останется в памяти. Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции», — заявил 19 февраля в Минске Александр Лукашенко.

Общаясь с артистами государственного Купаловского театра, он сказал: «Вы тоже стали доброй, даже не традицией, вы — символ нашего народа. Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других. И в этом будет хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают. Но я говорю: я же президент Белоруссии. При всей любви к россиянам, я — президент Белоруссии. Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже».

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Как сообщает госинформагентство БелТА, Лукашенко считает, что богатство народа Белоруссии заключается в том числе в знании двух государственных языков — русского и белорусского. Он также выразил уверенность, что этого наследия ни в коем случае отказываться нельзя.

«Никогда не торопитесь. Особенно творческие работники и политики. Мы не имеем права на эту спешку, — сказал он. — Мы должны аккуратно вести политику на этом клочке земли. Это наше, мы больше не просим. Но мы миллиметра никому не отдадим».

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