Москва,
19 февраля 2021, 15:37 — REGNUM Пока
Россия
состоит в Совете Европы, надо на частном уровне использовать механизмы ЕСПЧ в интересах граждан
страны
и одновременно жёстко отклонять попытки политического вмешательства ЕСПЧ в наши внутренние дела, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 февраля, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Как сообщалось ранее, в ЕСПЧ
«потребовали» «немедленно» освобождения Алексея Навального. Министр юстиции
России Константин Чуйченко
назвал это «требование» грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства. Решение
ЕСПЧ
неправомерно и
является серьёзной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что недопустимо, отметил в свою очередь
Песков.
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«Политические демарши, вмешательство Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не просто в деятельность судов и правоохранительных органов России, но и в наши внутренние дела, — это неизбежные издержки присутствия нашей страны в Совете Европы. ЕСПЧ помогает многим гражданам России найти управу на зарвавшихся чиновников, на проявленную в их отношении судебную несправедливость, это так, но надо понимать, что это лишь прикрытие деятельности важного рычага западного политического воздействия на Россию и её международные интересы.
Хорошо помню, как в начале 2000-х годов жалобу смертельно больного ветерана Великой Отечественной войны из Латвии на незаконное преследование латвийскими властями ЕСПЧ отложил, а жалобу Ходорковского стал рассматривать в приоритетном порядке. В этом весь ЕСПЧ!
Другими словами, так к ЕСПЧ и надо относиться: пока мы состоим (на мой взгляд, зря состоим) в Совете Европы, надо на частном уровне, когда это возможно, использовать механизмы ЕСПЧ в интересах граждан России и одновременно жёстко отклонять попытки политического вмешательства ЕСПЧ в наши внутренние дела. В случае с Навальным речь идёт именно об этом.
Одновременно надо хорошо понимать, что «европейское правосудие» в России — это свидетельство нашей ущербности, сформированной в 1990-е, от которой необходимо избавляться. Сейчас они Навального требуют освободить, потом будут требовать освободить каких-нибудь близких им по духу извращенцев«, — отметил Михаил Демурин.