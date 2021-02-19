Москва, , 15:37 — REGNUM Пока Россия состоит в Совете Европы, надо на частном уровне использовать механизмы ЕСПЧ в интересах граждан страны и одновременно жёстко отклонять попытки политического вмешательства ЕСПЧ в наши внутренние дела, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 февраля, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как сообщалось ранее, в ЕСПЧ «потребовали» «немедленно» освобождения Алексея Навального. Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал это «требование» грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства. Решение ЕСПЧ неправомерно и является серьёзной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что недопустимо, отметил в свою очередь Песков.

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« Политические демарши, вмешательство Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не просто в деятельность судов и правоохранительных органов России, но и в наши внутренние дела, — это неизбежные издержки присутствия нашей страны в Совете Европы. ЕСПЧ помогает многим гражданам России найти управу на зарвавшихся чиновников, на проявленную в их отношении судебную несправедливость, это так, но надо понимать, что это лишь прикрытие деятельности важного рычага западного политического воздействия на Россию и её международные интересы.

Хорошо помню, как в начале 2000-х годов жалобу смертельно больного ветерана Великой Отечественной войны из Латвии на незаконное преследование латвийскими властями ЕСПЧ отложил, а жалобу Ходорковского стал рассматривать в приоритетном порядке. В этом весь ЕСПЧ!

Другими словами, так к ЕСПЧ и надо относиться: пока мы состоим (на мой взгляд, зря состоим) в Совете Европы, надо на частном уровне, когда это возможно, использовать механизмы ЕСПЧ в интересах граждан России и одновременно жёстко отклонять попытки политического вмешательства ЕСПЧ в наши внутренние дела. В случае с Навальным речь идёт именно об этом.