Москва, , 15:00 — REGNUM Ограничительные меры из-за пандемии коронавируса сильно обострили политическую обстановку в Испании. Об этом 19 февраля заявила старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова на телеканале «Россия 24».

«Я хочу сказать, что вот эти массовые протесты, которые мы сейчас видим в Каталонии и, в обще-то, по всей Испании — они, на мой взгляд, прежде всего связаны с пандемией», — заявила Черкасова.

«В этих протестах в основном принимает участие молодёжь, которая просидела год дома, практически не выходя из дома. Которая испытывает очень большую усталость от того, что она просидела дома целый год. Им некуда пойти, у них нарушен привычный образ жизни, многие из них потеряли работу, многие из них не могут учиться так, как они учились ранее. Всё это выливается в социальные протесты», — указала она.

Ранее каталонского рэпера Пабло Хаселя, придерживающегося радикальных левых взглядов, приговорили к тюремному заключению за оскорбление короля и полиции в текстах своих песен: в частности, Хасель называл испанские власти и короля «преступной бандой» и «паразитами».

В ходе задержания Хасель забаррикадировался в здании университета и заявил, что сотрудникам правоохранительных органов придётся задержать его силой. Спустя два часа после начала переговоров так и произошло.

Задержание рэпера вызвало акции протеста, переросшие затем в беспорядки.