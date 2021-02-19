Москва, , 15:05 — REGNUM Россия не устраняется от контактов и готова в ближайшее время контактировать с США по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом 19 февраля заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы никогда от контактов не уходим. По проблематике, связанной с сохранением СВПД, в последние недели у нас прошла интенсивнейшая серия консультаций в формате телеконференции, двусторонних контактов и так далее», — приводит его слова ТАСС.

Также замглавы российского МИД высказал предположение, что такая работа будет продолжена в ближайшие дни и уточнил, что параллельным образом взаимодействуют постпредства в Вене, Нью-Йорке, продолжая работу по разным линиям.

Кроме того, в ответ на уточняющий вопрос о том, идет ли речь о контактах с США, Рябков заявил, что он вполне это допускает.

«Тем более что такие контакты уже были», — добавил замглавы МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон рассчитывает на совместную работу с Москвой и Пекином по иранской ядерной программе, несмотря на то, что по другим вопроса у России, Китая и США могут быть серьезные разногласия.