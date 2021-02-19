Москва, , 14:57 — REGNUM Арест рэпера Пабло Хаселя в Испании не повлёк никакой возмутительной реакции со стороны политиков Евросоюза, что не соответствует их же позиции в отношении событий в России. Об этом 19 февраля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

«Что-то я не слышу голосов в поддержку Пабло Хаселя. Вообще никаких. Да, там другие законы, там другая история. Но надоела уже эта «другая история», — заявил Джабаров.

«Разгон демонстраций «жёлтых жилетов» во Франции, полицейский беспредел в Германии, сейчас в Испании — это совсем другая песня. Там всё по закону! Но давайте определимся: либо мы действуем по двойным стандартам всем, либо действуем по единым стандартам. А стандарт этот: не вмешиваться во внутренние дела друг друга», — подчеркнул он.

Ранее каталонского рэпера Пабло Хаселя, придерживающегося радикальных левых взглядов, приговорили к тюремному заключению за оскорбление короля и полиции в текстах своих песен: в частности, Хасель называл испанские власти и короля «преступной бандой» и «паразитами».

В ходе задержания Хасель забаррикадировался в здании университета и заявил, что сотрудникам правоохранительных органов придётся задержать его силой. Спустя два часа после начала переговоров так и произошло.

Задержание рэпера вызвало акции протеста, переросшие затем в беспорядки.