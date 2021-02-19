Москва, , 14:33 — REGNUM Испания находится близко к состоянию политического кризиса. Об этом 19 февраля заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

«Сейчас ситуация в Европе крайне накалена в связи с пандемией. Потом, если мы говорим об Испании, о Каталонии, то там очень неспокойная ситуация после референдума который был несколько лет назад. Мы помним, как это всё закончилось: и тюремными преследованиями, и разгоном демонстраций», — заявил Джабаров.

«Народ там на самом деле очень настроен воинственно. И народ жаждет перемен», — указал он.

Ранее каталонского рэпера Пабло Хаселя, придерживающегося радикальных левых взглядов, приговорили к тюремному заключению за оскорбление короля и полиции в текстах своих песен: в частности, Хасель называл испанские власти и короля «преступной бандой» и «паразитами».

В ходе задержания Хасель забаррикадировался в здании университета и заявил, что сотрудникам правоохранительных органов придётся задержать его силой. Спустя два часа после начала переговоров так и произошло.

Задержание рэпера вызвало акции протеста, переросшие затем в беспорядки.