Париж, , 14:19 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел двусторонние переговоры со своим британским коллегой Домиником Раабом после встречи представителей «евротройки» (Франции, Великобритании и Германии) и США в Париже. Об этом глава внешнеполитического ведомства Франции сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«Сегодня мы провели продуктивную беседу с Домиником Раабом. Обсудили будущее наших отношений, работу по реализации соглашения о торговых отношениях между ЕС и Соединенным Королевством, председательство Великобритании в G7 и Конференцию ООН по вопросам изменения климата, которая в этом году пройдет в Глазго», — заявил Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Франция, Германия, Великобритания и США выразили по итогам переговоров большую заинтересованность в сотрудничестве с Россией и Китаем по ядерной программе Ирана.

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