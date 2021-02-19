Москва, , 13:57 — REGNUM Москва рассчитывает на здравомыслие США и отказ от наращивания санкционного давления, связанного со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 февраля журналистам, комментируя публикацию Bloomberg о готовящихся санкциях против проекта.

Он отметил, что пока неизвестно, о каких санкциях действительно идёт речь. Российская сторона надеется, что у американских властей «здравое видение ситуации возобладает», и дальнейшего санкционного давления не будет.

На самом деле такое давление уже не раз продемонстрировало свою неэффективность, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента Джо Байдена намерена представить Конгрессу США доклад о дополнительных санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2». Указанные в нём меры, как уточняет Bloomberg, будут направлены против небольшого количества российских компаний, тогда как немецких предприятий в списке не будет вовсе.

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