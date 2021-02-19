Вильнюс, , 13:45 — REGNUM Депутаты Сейма (парламента) Литвы в ходе экстренного заседания решили отправить в Грузию для помощи в разрешении политического кризиса председателя парламентского комитета по внешним связям Зигимантаса Павильониса. Об этом сообщает прибалтийское агентство Baltic News Service.

Народные избранники отреагировали на обострение ситуации в Грузии, которое началось, когда Тбилисский суд 17 февраля назначил лидеру оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нике Мелии арест за отказ вносить залог.

«Я возглавлял группу Грузии в прошлом Сейме, у меня много друзей с обеих сторон, и я собираюсь попытаться примирить их, — рассказал журналистам Павильонис. — Наш посол первым пришел в штаб-квартиру «Единого национального движения», где сосредоточена вся оппозиция, которую спецназ хотел атаковать».

Депутат добавил, что силовики не начали штурмовать офис ЕНД, но он ожидает, что это якобы может произойти позже. На своей странице в соцсети Twitter Павильонис 19 февраля написал, что уже вылетел в Грузию.

Напомним, 18 февраля за Мелию вступились его сторонники и не дали сотрудникам полиции подойти к нему. Позже премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что уходит со своего поста. В тот же день в МВД сообщили, что арест лидера ЕНД отложен.

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