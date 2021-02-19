Москва, , 13:21 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 19 февраля встретится с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Об этом 19 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, 19 февраля глава российского государства работает в Кремле.

«Среди встреч, которые у президента запланированы, публичной будет его встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу — наша финансовая разведка», — сказал он.

При этом пресс-секретарь российского президента добавил, что Чиханчин регулярно представляет Путину детальные доклады, связанные с вопросами контролирования и мониторинга расходования бюджетных средств.

Также Песков указал, что вечером у президента России намечен телефонный разговор международного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют успехи национального космического ведомства США (NASA) в освоении Марса, однако призывают помнить и о российской космической программе.