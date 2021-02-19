Джакарта, , 13:08 — REGNUM В службе здравоохранения Джакарты заявили, что кормящих матерей привьют против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Кормящие матери получат вакцину от коронавируса на втором этапе вакцинации. Вакцину также получат люди с высоким кровяным давлением.

Министерство здравоохранения Индонезии пересмотрело список групп, которые получат вакцину от COVID-19, включая пожилых людей, кормящих матерей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, целевая группа по борьбе с COVID-19 в Индонезии подтвердила 10 614 новых случаев заражения коронавирусом.

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