Пхеньян, , 12:57 — REGNUM Министерство иностранных дел КНДР рекомендовало называть лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «председателем государственных дел». Об этом 19 февраля сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в соцсети Facebook.

«На днях посольством получена нота протокольного департамента МИД КНДР, в которой сообщается, что официальный перевод названия высшей государственной должности КНДР на русский язык должен быть следующим — председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается уточненное название должности Ким Чен Ына на китайском, английском, французском, испанском, немецком и арабском языках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что товарооборот между Россией и КНДР за год сократился примерно на 11%.