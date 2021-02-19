Киев, , 12:53 — REGNUM Украина не планирует отказываться от Минских соглашений, заявил вице-премьер страны Алексей Резников.

«Выходить из «Минска» украинская власть не будет и не планирует, потому что это политико-дипломатические обязательства, взятые нами в 2014—2015 годах», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что на этом настаивают Германия и Франция, которые предостерегают Украину, чтобы «она придерживалась единой на сегодняшний день рабочей логистической площадки, а именно Трёхсторонней контактной группы, которая и была продуктом «нормандского формата».

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При этом Резников заявил, что Минские соглашения якобы нарушает Россия «и об этом нужно говорить в том числе в Генассамблее ООН».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в действующей редакции Минские соглашения выполнить невозможно.

По его мнению, в Минские соглашения необходимо внести коррективы. Он прокомментировал это тем, что «на дворе 2021 год». При этом глава офиса украинского президента отметил, что официальный Киев сделает всё, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены украинской стороной.

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