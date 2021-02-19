Цхинвал, , 12:54 — REGNUM Правовая оценка деятельности парламента Южной Осетии не входит в компетенцию генерального прокурора республики. Об этом говорится в коллективном заявлении оппозиционных депутатов парламента, опубликованном 18 февраля на странице партии «Ныхас» в соцсети Facebook.

Народные избранники прокомментировали обнародованное ранее письмо генпрокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева президенту республики Анатолию Бибилову. Глава надзорного ведомства сообщил, что в соответствии с конституцией прекращение деятельности парламента из-за отсутствия кворума было «незаконным». Представители оппозиции возразили генпрокурору.

«Парламент Республики Южная Осетия не относится к объектам прокурорского надзора, — говорится в обнародованном письме. — Данный «анализ» прокуратуры не имеет ничего общего с мониторингом правоприменения, проводимого в Республике Южная Осетия. В полномочия генерального прокурора также не входит толкование конституции».

По мнению авторов письма, действия генпрокурора якобы несут угрозу конституционному строю Южной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд оппозиционных депутатов парламента Южной Осетии в сентябре 2020 года объявили бойкот парламенту, пока Джагаев не уйдет с должности генпрокурора. Парламент из-за отсутствия кворума не проводил заседания до 16 февраля 2021 года. В тот день собрались 18 депутатов из 34, а вице-спикер Пётр Гассиев объявил, что регламент парламента недействителен, так как не был опубликован, и предложил начать заседание. Все присутствующие депутаты согласились.

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