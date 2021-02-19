Москва, , 12:46 — REGNUM Политикам США надо думать не о том, как отправлять свой газ в Европу, а о том, как обеспечить теплом свой народ. Об этом 19 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил депутат Госдумы Олег Нилов («Справедливая Россия»), комментируя ситуацию в американском штате Техас, на который обрушились сильные холода.

«Надо лечить катаклизм в головах политиков. Прежде всего американских и европейских, которые помешались на русофобии и забыли про свои народы. Надо думать не о том, как отправлять американский газ в Европу, а как обеспечивать теплом свои дома. И надо строить не картонные и фанерные домики, а строить дома, как в России. Не хрущевки, а деревянные дома! Мы поможем с лесом, если у вас (у американцев — прим. ИА REGNUM) его уже нет. Поэтому думайте о людях», — сказал Нилов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в США из-за аномальных морозов и снежных бурь, обрушившихся на ряд штатов, погибли 34 человека.

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